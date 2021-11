Marcos Paulo: «Podíamos estar numa posição muito mais confortável na tabela»

Chegado ao Vizela na época passada, Marcos Paulo é umas das figuras do conjunto minhoto. Em declarações à sua assessoria, o médio não escondeu a sua insatisfação pelo facto de os vizelenses terem perdido alguns pontos que pareciam assegurados, mas vincou o crescimento que a equipa tem tido."Não estamos muito satisfeitos com a nossa pontuação e posição na tabela, até pelo facto de termos perdido alguns pontos já nos últimos minutos de jogo, o que custa caro depois se formos analisar friamente. Poderíamos estar numa posição muito mais confortável na tabela, mas, por outro lado, estamos cientes de que estamos a melhorar jogo a jogo mesmo não vencendo. Estamos muito mais fortes em todos os aspetos do jogo e os erros fazem-nos aprender", começou por dizer.Monstrando-se confiante em relação ao facto de os erros irem diminuindo à medida que a experiência do plantel aumenta, Marcos Paulo perspetivou ainda o jogo da Taça de Portugal, frente ao Estrela da Amadora: "O jogo da Taça é importante para nós. Ainda é cedo para sabermos quem joga, mas jogue quem jogar de uma coisa tenho a certeza: tudo faremos para seguir na Taça e seremos uma equipa forte".