Matheus Pereira estreou-se no Vizela com um golo: «Nem nos meus melhores sonhos»

Não podia ter começado melhor a experiência de Matheus Pereira com a camisola do Vizela. O lateral-esquerdo substituiu o castigado Kiki Afonso no jogo com o Boavista e esteve diretamente ligado ao resultado final (2-2), tendo apontado o primeiro golo dos minhotos."Não poderia pensar numa estreia melhor. Nem nos meus melhores sonhos. Vir do Brasil e na minha estreia na Europa marcar em apenas seis minutos em campo é muito especial. E espero que seja só o começo", referiu o jogador, de 21 anos, à sua assessoria.Matheus chegou no início da temporada, mas as dificuldades iniciais levaram a um período de adaptação a uma nova realidade. "É verdade, levei um tempo para me adaptar aqui, mas tudo normal, nos planos do clube. Tinha que me adequar ao clube, à cidade e aos meus companheiros. Ainda estou a tentar perceber algumas coisas, mas tenho recebido muito apoio de todos por aqui", acrescentou, esperando agora por novos desafios em Portugal: "Estou muito empolgado para esta temporada. Todo o jogador no Brasil tem o sonho de chegar à Europa e com muito trabalho dei esse passo. Quero continuar a evoluir por aqui e melhor como jogador e como pessoa", concluiu.