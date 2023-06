Matías Lacava renova por uma época com o Vizela

Matías Lacava vai continuar mais uma temporada no Vizela. O extremo, de 20 anos, aceitou renovar com os minhotos, esperando jogar com mais regularidade.

"O meu objetivo sempre foi manter-me no Vizela, porque é um clube fantástico", disse Lacava. "Os adeptos são incríveis e apoiam-nos sempre, o que nos motiva a jogar melhor. Estou entusiasmado com esta nova temporada e vou dar o meu melhor para posicionar o Vizela numa boa posição na liga", referiu o jogador à comunicação do clube, deixando depois uma certeza: "Podem ter a certeza de que darei 100% em todos os jogos. Todos os minutos são importantes com esta camisola", concluiu.