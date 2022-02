Médios do Vizela ganham preponderância

Os últimos três jogos do Vizela ficaram marcados não só pelos resultados positivos dos minhotos (dois triunfos e um empate), mas também pela preponderância dos médios na produção ofensiva da equipa.Para além dos dois golos de Samu na partida frente ao Boavista, na última jornada, Raphael Guzzo já havia feito o gosto ao pé nas duas rondas anteriores, contra o V. Guimarães e o Tondela. Na lista de médios goleadores há ainda registo de mais dois golos de Samu e de dois tentos de Marcos Paulo (apesar de estar a jogar como médio, Alex Méndez só marcou na altura em que atuava como extremo).Noutro âmbito, depois de ter sido substituído no Estádio do Bessa devido a lesão, Raphael Guzzo será reavaliado hoje no regresso da equipa de Álvaro Pacheco ao trabalho.