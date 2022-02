Mensagem a associar Guimarães a Espanha dá multa ao Vizela

O Vizela foi sancionado com três penas de multa pelo comportamento incorreto dos seus adeptos no jogo com o V. Guimarães, que terminou com a vitória vizelense (3-2) . Uma das sanções está relacionada com a exibição na direção dos adeptos visitantes de uma cartolina manuscrita onde constava a inscrição "19/03 de 1998 (desenho da bandeira de Espanha) nunca mais".O relatório do delegado da Liga que assistiu à partida refere que a mensagem produzida "provocou uma reação intempestiva e de protesto destes adeptos. Mormente devido ao facto de tal cartaz ser alusivo à passagem de Vizela a cidade e concelho, deixando de depender administrativamente do concelho de Guimarães, que ocorreu na data de 19 de março de 1998 e associando aqueles adeptos do Vitória SC (Guimarães) a Espanha", levando o Conselho de Disciplina a aplicar uma multa de 408 euros.O delegado mencionou ainda o comportamento incorreto do público afeto ao Vizela pelo lançamento de um petardo, ao minuto 45'+2 na segunda parte, o que levou à aplicação de uma multa de 1275 euros.Nas comemorações do segundo golo do Vizela, "foi arremessada uma garrafa plástica com água" onde "estavam sentados os adeptos do Vizela", sendo esta infração penalizada com uma multa de 204 euros.