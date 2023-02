Muito apoio no Dragão

Está garantida uma forte presença de adeptos do Vizela no jogo de domingo, no Estádio do Dragão. Até ontem já tinham sido vendidos mais de 600 ingressos, mas os responsáveis do clube acreditam que este número será ultrapassado a larga escala, podendo chegar ao milhar de apoiantes.

No campo desportivo, Etim está na fase final da recuperação de uma entorse e é cada vez mais provável que será um dos convocados de Tulipa para defrontar o FC Porto.