Multa de 2.805 euros ao Vizela por arremesso de um copo de cerveja

E se lhe disséssemos que um mero copo de cerveja vai custar 2.805 euros ao Vizela? No jogo diante do Famalicão, no último fim-de-semana, um adepto vizelense atirou um copo com cerveja aos 81', conforme o relato do Delegado da Liga no seu relatório."Arremessou para o terreno de jogo um copo de plástico com cerveja. O árbitro do jogo, Luís Godinho, entregou este copo ao Delegado da Liga, Luís Cardoso, informando o mesmo do facto de o referido copo ter sido arremessado na direção de um jogador do Famalicão, sem no entanto o atingir. Este arremesso originou uma interrupção do jogo por alguns momentos", lê-se.O encontro, recorde-se, terminou empatado a uma bola e resultou ainda numa de 1.066 euros ao Famalicão devido ao atraso de dois minutos no início da partida.