Notícia Record: Mais de uma dezena de casos de Covid-19 no Vizela. Jogo com o FC Porto em risco

Há mais de uma dezena de casos de Covid-19 no Vizela, apurou Record. O jogo com o FC Porto, referente à Taça de Portugal, está em risco.O Vizela-FC Porto está marcado para quarta-feira às 20:45, depois de as duas equipas terem eliminado, respetivamente, na ronda anterior, Sporting de Braga e o Benfica, finalistas na última época.Sérgio Conceição fez há pouco a antevisão da partida. "O que nós esperamos é um jogo de dificuldade superior. É a eliminar e tudo pode acontecer. A vida desse jogo pode ir por caminhos diferentes se não estivermos no máximo. Daí o meu alerta sobre o jogo de amanhã. Se estivermos ao nosso nível as coisas podem ir ao encontro daquilo que nós queremos: a passagem", disse.