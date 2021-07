Nuno Braga é o treinador dos sub-23 do Vizela

Confirmada a estreia do clube na Liga Revelação, o Vizela anunciou esta terça-feira que Nuno Braga será o treinador principal da equipa de sub-23.





Com 32 anos, o técnico conta com passagens pelos juniores do FC Porto, Padroense, Rio Ave e Leixões, tendo também sido treinador-adjunto no Portimonense, em 2013/14, e no Arouca, na época 2016/17. Como treinador principal, Nuno Braga comandou os destinos do Aliados Lordelo, em 2018/19, antes de ter passado pela AF Porto.Nas redes sociais, o treinador agradeceu a confiança depositada em si pela direção e ansioso por abraçar esta nova etapa da sua carreira. Novo projecto, a maior ambição que pode haver! Agradecer desde já a confiança depositada por parte da direção do Vizela. A maior competência e rigor vão estar presentes nesta nova etapa profissional", escreveu.