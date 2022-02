Nuno Moreira: a gratidão ao Sporting, a surpresa Vizela e as referências De Bruyne e Bernardo Silva

Nuno Moreira está a viver em Vizela a primeira temporada ao mais alto nível no futebol e, até ver, o balanço não podia ser mais positivo. O extremo assume estar muito feliz ao serviço da formação minhota, sobretudo pelo futebol praticado e pela envolvência dos adeptos."Começando pela cidade, fui bem recebido em todo o lado. A qualquer lado que fosse. Foi até a parte mais fácil que senti quando cheguei ao Vizela. Em relação ao campeonato, tive mais dificuldades ao início. Vinha do Campeonato de Portugal e o salto foi grande, mas acho que consegui adaptar-me bem", começou por dizer, em declarações aos meios da 'Team Of Future', empresa que lhe gere a carreira, explicando depois o que o levou a optar pelo Vizela."Estou surpreendido por ver que a cidade está tão envolvida no futebol. Vive muito o futebol. Foi algo que me surpreendeu. A maneira de jogar já conhecia, porque já tinha visto jogos no ano passado. E estava à procura de uma equipa que jogasse bem à bola e uma equipa que fosse no norte, para estar mais perto dos meus pais. O Vizela cumpria esses parâmetros", apontou.Para trás ficaram 14 anos de Sporting. Ainda assim, o fim da ligação aos leões não belisca a gratidão do extremo ao clube que o formou. "Cheguei novo ao Sporting, formou-me como homem e jogador. Devo-lhes muito. Aprendi muito lá e sinto-me lisonjeado por ter feito parte da instituição", referiu.Fã confesso de bom futebol, Nuno Moreira tem duas referências que encaixam nessa ideia: De Bruyne e Bernardo Silva. "De Bruyne e Bernardo Silva, gosto da maneira como eles jogam e pensam o jogo. Identifico-me com eles", concluiu.