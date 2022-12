Nuno Moreira: «Acho que me faltam mais números, ou seja, golos e assistências»

No empate com o Mafra, Nuno Moreira realizou o 50º jogo com a camisola do Vizela. A efeméride pede uma análise e foi isso que o próprio extremo fez. “Acho que me faltam mais números, ou seja, golos e assistências. Naqueles momentos cruciais, fazer um golo ou mais uma assistência teria dado outro mote para me tornar ainda melhor, mas faço um bom balanço destes 50 jogos”, realçou, em declarações aos meios de comunicação do clube.





Com 12 vitórias, 18 empates e 20 derrotas, três golos e cinco assistências, Nuno Moreira realça a aposta nele feita “pelo clube e pelo treinador”, Álvaro Pacheco, e quer “ajudar o clube” a garantir a permanência “ou algo mais”. *