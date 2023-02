Nuno Moreira feliz pelos 50 jogos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Nuno Moreira atingiu os 50 jogos na 1ª Liga pelo Vizela desde que entrou no projeto em 20221/22. O avançado, de 23 anos, considera ter chegado a uma “marca bonita”: “Não esperava atingi-la tão rapidamente, mas estou muito feliz.”

Foi ainda sob o comando técnico de Álvaro Pacheco, na época passada, que realizou aquele que considera ter sido o seu melhor jogo com a camisola vizelense. “Foi contra o Sp. Braga, fiz o golo que garantiu a eliminatória seguinte da Taça de Portugal”, lembrou. A sua formação foi toda feita no Sporting até chegar à equipa B, mas a falta de oportunidades levou-o para Vizela. O futuro permanece incerto. “Vir para Vizela foi uma boa oportunidade e quero continuar a crescer com passos sólidos e chegar o mais alto nível possível”, concluiu.