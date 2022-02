Nuno Moreira: «Vir para o Vizela foi a melhor decisão que tomei»

Eleito o homem do jogo no triunfo do Vizela sobre o Sp. Braga, no passado dia 23 de dezembro, Nuno Moreira falou à imprensa não só sobre o momento que vive, mas também sobre o golo de belo efeito que apontou nessa partida.

"Não importa se [o golo] é bom ou mau, quero é fazer muitos golos pelo Vizela. Ainda assim, ainda bem que este foi bonito, fiquei muito contente na altura. Foi um contra-ataque rápido, levei a bola para a frente e, quando vi a baliza, foi um instinto", começou por explicar o jovem.

Assumindo estar feliz pelo regresso ao norte do país, isto depois de vários anos ao serviço do Sporting, o extremo deu conta da evolução que tem tido ao serviço dos vizelenses: "Sinto que me tenho saído bem, todos os colegas me têm ajudado muito, bem como a equipa técnica. Este golo deu-me ainda mais motivação para continuar. Sinto que tenho evoluído a cada ano que passa e que, hoje, sou melhor jogador do que antes. Já tinha dito que foi a melhor descisão que tomei e continuo a achar o mesmo. As coisas têm-me corrido bem e à equipa também. Sinto que tenho crescido a nível físico, no aspeto ofensivo e defensivo e na minha tomada de decisão. O treinador tem-me ajudado nisso tudo."

Nuno Moreira concluiu fazendo a antevisão da partida com o Boavista. "Perspetiva-se um jogo difícil porque eles são uma equipa difícil e vão jogar em casa. No entanto, nós vimos de duas vitórias e isso dá-nos não só confiança, mas também responsabilidade para continuar com os bons resultados e as boas exibições", rematou.