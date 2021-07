Oficial: Álvaro Pacheco renova com o Vizela até 2023

É oficial. Álvaro Pacheco renovou contrato com o Vizela até 2023, num acordo com a SAD minhota que surge a poucos dias do arranque oficial da temporada, com a participação do Vizela na Allianz Cup.





Esta renovação é tornada pública nesta altura, em conferência de imprensa que decorre em Vizela, onde foi desde logo revelado que Álvaro Pacheco estará protegido por uma cláusula de rescisão, ainda que os responsáveis vizelenses não tenham adiantado o valor.