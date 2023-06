Oficial: Pablo Villar é o novo treinador do Vizela

"Estou ansioso por começar. Sei que esta é uma cidade lutadora e quero que esse espírito esteja presente na nossa equipa"



Bem-vindo Pablo Villar!#FCVizela #LutamosJuntos #PabloVillarhttps://t.co/2DorJ3zvG9 — fcvizela (@FCVizelaOficial) June 2, 2023

Pablo Villar foi o escolhido pela SAD para suceder a Tulipa no comando técnico do Vizela. O treinador espanhol, de 36 anos, assinou por uma época e foi esta sexta-feira oficializado."Estou muito orgulhoso, feliz e ansioso por começar. Sei que esta é uma cidade lutadora e quero que esse espírito esteja presente na nossa equipa", referiu ,antes de assinar e conhecer as instalações e toda a estrutura do futebol profissional.Pablo Villar esteve na Lituânia ao serviço do Riteriai.