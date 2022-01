Há reforço a caminho. E bem conhecido, por sinal!



Até já! pic.twitter.com/Nt1glQbS4s — fcvizela (@FCVizelaOficial) January 24, 2022

É oficial. Osama Rashid está de regresso ao futebol português e para representar o Vizela. O jogador já foi anunciado como reforço, através de um vídeo divulgado nas redes sociais do clube.Tal como o nosso jornal já havia dado conta, o acordo é válido por uma temporada e meia. O jogador iraquiano, de 30 anos, cumpriu a segunda metade da última época nos turcos do Gaziantep e a primeira metade desta temporada no Khorfakkan, dos Emirados Árabes Unidos.Em Portugal já tinha representado o Farense, mas destacou-se ao serviço do Santa Clara, entre 2016/17 até sair dos Açores há um ano."Estou com muita vontade de fazer parte desta família", disse Rashid.