Oficial: Vizela comunica saída de Álvaro Pacheco

O Vizela oficializou esta quarta-feira a rescisão de contrato com o treinador Álvaro Pacheco, uma informação que já tinha sido avançada porEm comunicado publicado através do site oficial, o emblema vizelense afirma que a decisão "tem como base, unicamente, a divergência de opiniões em relação ao projeto desportivo do FC Vizela"."A FC Vizela, Futebol SAD e o treinador Álvaro Pacheco chegaram a acordo para o fim do vínculo que ligava as partes até junho de 2023. A decisão tem como base, unicamente, a divergência de opiniões em relação ao projeto desportivo do FC Vizela."Neste momento, deve a FC Vizela, Futebol SAD enalter e elogiar o trabalho de Álvaro Pacheco ao longos dos últimos três anos e meio, agradecer-lhe por todo o profissionalismo e serviços prestados, sendo certo que o seu nome permanecerá, para sempre, ligado aos maiores feitos desportivos desta sociedade e que o seu percurso nesta casa nunca será apagado."Ao treinador, a FC Vizela, Futebol SAD quer ainda desejar os maiores sucessos pessoais e profissionais para o futuro", pode ler-se.