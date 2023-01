Ortiz e Lacava reforçam Vizela

O Vizela garantiu as contratações de Pedro Ortiz e Matías Lacava até ao final da temporada.Ortiz chega por empréstimo do Sevilha até ao final da temporada e vai reforçar o meio-campo. Tem 22 anos e esta época somou apenas um jogo na equipa principal do Sevilha. Deverá ser apresentado amanhã.Lacava vai jogar no Vizela por empréstimo da Academia Puerto Cabello, da Venezuela, tendo começado a época no Tondela, onde disputou 21 jogos e marcou um golo.O extremo, de 20 anos, já realizou exames médicos e vai juntar-se à equipa de Tulipa.