Pablo Villar: «Espero uma época emocionante»

Pablo Villar chega a Vizela na qualidade de treinador mais novo da Liga Bwin, mas o responsável espanhol, de 36 anos, não se refugiou na falta de experiência para projetar a mesma ambição que conduziu o presidente Joaquim Ribeiro à sua contratação.

"Estou muito contente por estar aqui. Espero uma época emocionante, com a máxima ambição e seriedade. Sou um desconhecido, mas isso também pode ser um fator surpresa, at]e porque partilho o balneário com jogadores profissionais desde os meus 24 anos e a base do tratamento sempre foi o respeito mútuo", começou por elucidar Pablo Villar, ciente da missão de "dar continuidade à progressão que o Vizela tem patenteado": "Sou um treinador muito jovem que andou muitos anos a dar a volta ao mundo, mas venho com a máxima ilusão".

Perspetiva otimista de Pablo Villar após as experiências adquiridas em Espanha, China, Ucrânia, Eslováquia e Lituânia. Mescla de estilos, contudo, sem influência no plano que o treinador tem delineado para o Vizela.

"Mais que falar sobre opções táticas nesta fase inicial, o fundamental é o espírito de luta, intensidade e o ir ao limite em cada duelo com um futebol alegre e vertical. No fundo é deixar os adeptos orgulhosos. Nos últimos anos estive no norte e leste da europa, onde a mentalidade é mais fria, ao passo que em Portugal há paixão pelo futebol. Também sou natural do norte de Espanha, pelo que os valores são semelhantes e isso permitiu-me não só usufruir da gastronomia portuguesa com regularidade, como ter a oportunidade de ver muitos jogos dos escalões profissionais".