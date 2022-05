Pedro Albergaria: «Fizemos história pela permanência na 1.ª Liga»

O diretor desportivo, Pedro Albergaria, abordou o sentimento de dever cumprido, apesar das dificuldades sentidas até ao final da época."Foi uma temporada difícil, desgastante, mas o final fez compensar todas as dificuldades. Fizemos história pela permanência na Liga. É a primeira vez que o clube consegue manter, o que é um feito assinalável. Mas o grande feito que conseguimos foi deixar uma marca de positividade no futebol português. Não ficamos indiferentes para todos os apaixonados do futebol e isso foi a nossa vitória."Conseguimos criar uma base que nos dá garantias para as dificuldades da nova época. Teremos de nos reforçar e iremos conseguir reforçar de forma a termos uma temporada mais tranquila em termos pontuais, deixando a mesma marca que conseguimos esta época.O trajeto no Vizela nos últimos três anos, temos pautado pela estabilidade. Nunca houve grandes mudanças. Temos vários jogadores que nos acompanham desde o terceiro escalão e a estabilidade é uma palavra que se ouve diariamente por estes lados. Acreditamos que a estabilidade contratual e a estabilidade de estar mais um ano na 1.ª Liga vai extrair ainda melhores comportamentos dos nossos jogadores.As coisas têm corrido para melhor muito melhor como diretor do que correu enquanto jogador. Tem sido um trajeto fantástico, três anos a cumprir objetivos com duas subidas de divisão e não poderia esperar melhor.