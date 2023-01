Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Pedro Ortiz reforça meio-campo do Vizela por empréstimo do Sevilha: «Sou um médio que gosta de ter a bola» Jogador de 22 anos concluiu a sua formação no Maiorca





• Foto: Vizela