Pedro Silva e a defesa ao remate de Darwin no final: «Foi a mais importante, impedimos o Benfica de ganhar»

Eleito o homem do jogo, Pedro Silva destacou que o ponto somado é um "mal menor" nas contas pela luta da permanência no campeonato. "Vir ao estádio da Luz e somar pontos é um motivo de orgulho. Foi um jogo bastante difícil contra um grande adversário". Questionado sobre a melhor defesa da partida, o guardião não teve receios em escolher. " A defesa perante o remate do Darwin no último lance do jogo foi a mais importante, impedimos o Benfica de ganhar o jogo".