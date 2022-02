Pedro Silva e o momento do Vizela: «As pessoas olham para nós com maior expectativa»

Pedro Silva aproveitou o facto de ter recebido o prémio de homem do jogo na partida contra o Belenenses SAD, no passado dia 2 de janeiro, para perspetiva o jogo deste domingo dos minhotos frente ao Boavista."Vimos de duas vitórias seguidas e as expectativas são elevadas. As pessoas olham para nós com maior expectativa e isso exige de nós uma maior responsabilidade. O que podemos prometer é que vamos ser Vizela: vamos ser intensos e vamos ter caráter e atitude", referiu o guarda-redes, que analisou ainda aquilo que tem sido a sua temporada: "Exigo a mim mesmo que cumpra, que seja seguro e consistente e sou pago para defender aquilo que vier para a baliza. Neste jogo tive um bocado mais de trabalho e o prémio reflete isso. A época começou de uma forma difícil, já que estive afastado por lesão durante algum tempo. Ultimamente tenho tido mais oportunidades e tenho conseguido ajudar a equipa. Os resultados têm aparecido e, quando as coisas correm bem a nível coletivo, toda a gente sai valorizada a nível individual".Assumindo que a motivação é maior quando se joga na 1ª Liga, isto na medida em que o mínimo erro pode custar caro, Pedro Silva explicou ainda como foi o processo de recuperar confiança após a lesão que o deixou fora dos relvados no início da época. "Após dois/três jogos, um jogador acaba por se habituar e recuperar todas as valias que tinha anteriormente e que teoricamente tinha perdido. O difícil depois de uma lesão é recuperar confiança, mas isso já não é um problema. Quando estava lesionado, a equipa estava numa excelente fase, estávamos só a ter algum azar em termos de resultados. A 1ª Liga é um campeonato muito competitivo e a prova disso é que recebo o prémio de homem do jogo numa partida contra uma equipa que estava em último", vincou.