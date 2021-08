Pedro Silva já faz trabalho de ginásio

Depois de ter sido submetido a uma intervenção cirúrgica para debelar uma lesão na sindesmose do tornozelo direito, Pedro Silva continua a evoluir no processo de recuperação. Nesse sentido, o Vizela anunciou, esta quarta-feira, que o guarda-redes já começou a fazer trabalho de ginásio e de piscina.





O guarda-redes procura assim voltar a ser opção para Álvaro Pacheco, isto depois de alinhado em 17 jogos em 2020/21. Ainda no capítulo das lesões, Bruno Wilson, que foi utilizado contra o Tondela e cuja presença no jogo com o V. Guimarães não deve estar em causa, fez treino condicionado. Por seu lado, Aidara continua a fazer treino de campo condicionado.O dérbi minhoto entre vitorianos e vizelenses está agendado para as 20h30 deste domingo.