Pedro Silva: «Tem sido difícil jogar contra nós na Taça de Portugal»

O Vizela tem o desejo de ultrapassar o FC Porto para ficar a uma eliminatória da final da Taça de Portugal. Um objetivo que Pedro Silva reconhece ser difícil pela qualidade do adversário, mas aponta ao exemplo do Sp. Braga para justificar as possibilidades de passagem."Devemos tirar as mesmas ilações do que fizemos com o Sp. Braga, em que também perdemos para o campeonato e depois ganhámos na Taça. Vamos tentar superar da mesma maneira", referiu o guarda-redes, que foi titular na eliminatória anterior, nunca mais saindo do posto. "Por vezes esta competição é uma oportunidade para os que jogam menos. As coisas correram-me bem, fiz o meu trabalho e aproveitei a oportunidade", sublinhou.Agora, contra o FC Porto, "tudo pode acontecer", até porque "na eliminatória contra o Braga poucas pessoas esperavam que os eliminássemos". O facto de ser uma eliminatória a um jogo "tudo pode acontecer, porque é como uma final. Temos feito um bom percurso e tem sido difícil jogar contra nós na Taça", avisou.Claudemir está recuperado dos problemas físicos e deve regressar à titularidade.