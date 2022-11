Pedro Valdemar: «Foi uma vitória perfeitamente justa e até podia ter sido por números mais expressivos»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Pedro Valdemar, treinador adjunto do Vizela, mostrou-se satisfeito pelo triunfo dos minhotos em Paços de Ferreira (0-2), em encontro da 13ª jornada da Liga Bwin.

"Na primeira parte, não conseguimos pegar no jogo, predominando o equilíbrio. Ao intervalo, tentámos corrigir e entrámos bem, com dois golos que nos deixaram mais tranquilos. Controlámos o jogo, estivemos mais equilibrados e nos últimos minutos surgiram mais oportunidades. Foi uma vitória perfeitamente justa e até podia ter sido por números mais expressivos", reiterou em declarações após o final do encontro, revelando satisfação pelo regresso aos triunfos.

"Nos últimos jogos, os resultados não estavam a espelhar o que fazíamos em campo, e era importante sair daqui com um resultado positivo, para nos fazer acreditar no processo", vincou Valdemar.