Plantel deixa novo legado

A permanência do Vizela na Liga Bwin foi motivo de muitos festejos e de emoção para alguns jogadores. Marcos Paulo é um dos exemplos da estrutura que mais vibrou com a conquista do objetivo, por ser um dos capitães do plantel. “Era um ano diferente, porque queríamos afirmar-nos no principal escalão. Não foi fácil por ser tudo novidade, mas dentro daquilo que eram as nossas pretensões, correu bem”, referiu o médio, com satisfação por ver o objetivo cumprido.

Em termos pessoais, Marcos Paulo teve algumas lesões que condicionaram a sua presença ao longo da época, embora tenha relativizado: “Foram 28 jogos com uma lesão de dois meses e infetado com Covid-19, mas foi uma temporada positiva, por tudo o que fizemos e pela história. É um legado que voltamos a deixar no Vizela.”