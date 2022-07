Plantel do Vizela à prova contra os sub-23

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O treinador do Vizela vai ter esta manhã (10h30) uma nova oportunidade para analisar ao pormenor os reforços Fabijan Buntic e Diego Rosa no teste contra a equipa de sub-23. Os jogadores chegaram recentemente a Vizela e ainda estão numa fase de adaptação a uma nova realidade. Estes amigáveis serão importantes para ganharem rotinas e compreenderem as metodologias de Álvaro Pacheco.

Entretanto, Cassiano continua a treinar, começando a ganhar forma a possibilidade de não ser transferido e permanecer no clube. Já David Martins selou a rescisão.