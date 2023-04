Plantel do Vizela recebe apanha-bolas que esteve ligado ao empate frente ao Boavista

O golo de Rashid que deu o empate frente ao Boavista foi iniciado por uma reposição rápida de um... apanha-bolas. Tomás Silva, guarda-redes da equipa de sub-15 do Vizela, apercebeu-se que a bola tinha saído pela linha lateral e entregou outra de imediato para Igor Julião fazer o arremesso. O lateral apressou-se a servir o médio iraquiano para, de primeira, desferir um remate indefensável, marcando o golo já muito perto do final (87’) e que ditou o resultado final (1-1) A importância do jovem no resultado alcançado foi reconhecida por todo o plantel, que ontem o recebeu ao pequeno-almoço num ambiente animado, podendo assim confraternizar com os jogadores. Foi depois surpreendido com uma camisola de Rashid e uma réplica do prémio MVP com a frase "o melhor apanha-bolas de Portugal". No final, tiraram uma fotografia para a posterioridade no relvado principal do estádio.