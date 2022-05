Presidente da SAD elogia Vizela: «Pela forma como jogámos é de estranhar a nossa posição»

Diogo Godinho fez um balanço positivo do regresso do Vizela à 1.ª Liga e considerou que o futebol praticado merecia uma posição de maior destaque na tabela. Admitiu ainda ter sentido um alívio total pela concretização da permanência. "As últimas semanas foram mais complicadas, mais stressantes, mas depois daquele último jogo, com o Marítimo, foi um alívio total termos conseguido atingir os nossos objetivos."."Esse sempre foi o nosso grande objetivo, consolidar o Vizela na I Liga. Sabemos das dificuldades da 1.ª Liga, sabemos que historicamente clubes que vêm de baixo acabam por descer de divisão e agora é olhar para o futuro.""Vamos fazer uma análise, ver o que correu bem e, acima de tudo, o que correu mal para podermos ter uma época mais tranquila. Pela forma como jogámos ao longo da época é de estranhar a nossa posição, estarmos a lutar quase até à última para sobreviver. Queremos, acima de tudo, ver se fazemos uma época mais tranquila.""Claro que sim. O Álvaro tem contrato, está feliz aqui, nós também estamos felizes com ele, é alguém que se identifica com o clube, com a cidade, com os vizelenses, com o nosso projeto, já no final da época pensávamos no futuro, e é para continuar.""É um jogador que admiramos muito, encontrou a felicidade de jogar futebol, foi muito feliz aqui, não tenho dúvidas que gostava de continuar aqui, também gostávamos de continuar com ele, mas também sabemos que é difícil, é jogador do Braga, mas no futebol às vezes há surpresas.""Temos alguns com contrato, temos de ajustar, todos os anos é preciso fazer ajustamentos e este não será diferente.""Já no ano passado tivemos propostas, não só por esses dois jogadores, mas também por outros. Decidimos ficar com eles, os jogadores não são eternos nos clubes, infelizmente, vamos ter de ver se vai haver alguma proposta ou não e depois analisar se faz sentido aceitar. A maioria tem cláusula e quando aparece alguém a bater a cláusula temos de deixar. Até ao momento não apareceu nenhuma proposta, mas durante a época e no mercado de inverno apareceram para o Kofi, para o Cassiano e para outros jogadores."