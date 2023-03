Raphael Guzzo: «Ainda temos muito para conquistar»

Raphael Guzzo destacou-se na última vitória do Vizela ao marcar o golo que garantiu os três pontos diante do Portimonense, na jornada 25 da Liga Bwin. Um momento de felicidade do médio, que admitiu ter sentido um sabor diferente, por ter conseguido marcar já nos instantes finais da partida e que mereceu conquistar o troféu de melhor em campo para os adeptos do clube.

"Foi um golo bastante importante. Nos minutos finais tem sempre um sabor especial. Nunca tinha acontecido desde que estamos na 1ª Liga, ganhar no final. São 3 pontos que não definem nada e ainda há muito caminho a percorrer", referiu.

O Vizela recebe agora o Casa Pia, que luta pelo 5º lugar e tem demonstrado ser uma equipa perigosa fora de casa. Quais são as principais preocupações do Vizela para travar esses perigos?

"O Casa Pia tem feito um campeonato incrível. Tem 38 pontos, é uma equipa recém-promovida e não é fácil uma equipa fazer o que o Casa Pia tem feito, pela consistência como o tem feito. Será um jogo bastante difícil, é uma equipa que privilegia o jogo a partir de trás e tem jogadores muito rápidos. Tem avançados que podem causar estragos. Este jogo vai definir-se no equilíbrio de cada equipa."

Se o Vizela vencer fica com as contas da permanência praticamente fechadas. Vão entrar em jogo a pensar nessa possibilidade?

"Entramos em cada jogo para conquistar os 3 pontos. Não iremos pensar muito nisso, até porque a única coisa que controlamos é o que fazemos e entramos em todos os jogos para ganhar. Nem sempre ganhámos, mas queremos ser constantes a cada jogo que passa e sermos uma equipa difícil para os nossos adversários."

Tem sido um dos indiscutíveis no Vizela, como explica a sua afirmação na I Liga esta época, uma vez que na anterior foi muito menos vezes titular?

"Muito contente pela época que temos vindo a fazer e individualmente pela época que tenho conseguido. Isso dá confiança. Isto é fruto de um trabalho coletivo muito grande. Os 32 pontos refletem muito o que temos feito, temos sido bastante constantes. Na época passada tive uma lesão no meu melhor período que me tirou da competição nove jogos. É muito tempo, retira a confiança e para voltar é sempre mais difícil."

A que lugar pode almejar chegar o Vizela?

"O Vizela pode almejar conquistar os objetivos a que se propõe, que é a permanência o mais rápido possível. Garantida a permanência, queremos lutar pelos lugares mais acima, teremos depois legitimidade para poder sonhar com isso."

Acreditava que esta época iria ser melhor e mais tranquila do que a época passada para a equipa?

"Os pontos dão razão a isso. Na época passada foi o nosso primeiro ano na 1ª Liga e por vezes abordávamos o jogo como se estivéssemos na 2ª Liga. Desde o final da época passada e início desta que temos sido uma equipa mais madura, mais equilibrada e temos sofrido menos golos."

Pessoalmente, como avalia a temporada até ao momento?

"Passamos por um momento bom, isso traz muita confiança, mas temos de ter os pés bem assentes na terra e conscientes que ainda temos muito para conquistar."

A equipa parece funcionar como um todo, assumindo a ideia de um verdadeiro grupo, teme, numa perspetiva de futuro, que a saída de um ou mais jogadores, como é normal em cada fim de época, possa vir a desagregar este sentido de união, com reflexos no desempenho desportivo?

"É um ADN que já tem no Vizela. Foi assim há dois anos, no passado, este ano e será no futuro. É algo enraizado no clube, os jogadores que chegam sabem para onde vêm. Houve uma mudança de direção e sabiam qual era o ADN. Quem trabalha para o Vizela saberá que é esse espírito que nos ajuda a conquistar o que temos conquistado. O futuro passa por manter esse ADN."

Onde se imagina daqui a um ano, em que patamar competitivo, com que desempenho?

"Estou em final de contrato, mas o meu pensamento passa apenas por ajudar o Vizela até ao final da época. Quero fazer o melhor possível pelo clube e concentrar-me nisso. Mais do que focar no futuro, quero focar-me no presente."