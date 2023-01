Raphael Guzzo conformado: «Parabéns ao Sporting, pois marcaram dois golos e nós um»

Raphael Guzzo destacou "o espetáculo" que as duas equipas deram no Estádio José Alvalade no Sporting-Vizela , e destacou o rendimento que a sua equipa está a ter na Liga Bwin."Foi um grande espetáculo de futebol para quem teve a oportunidade de assistir. Na primeira parte ambas as equipas tiveram oportunidades, o Sporting foi um pouco superior mas tivemos as nossas oportunidades. Já na segunda parte eles entraram melhor, mas conseguimos reagir e empatámos o jogo e depois num lance que não sei se é penálti ou não - e não estou aqui para comentar - o Sporting fez o segundo. Parabéns a eles pois marcaram dois golos e nós só fizemos um", afirmou o médio à Sport TV.Em seguida, o jogador garantiu que a equipa fez tudo para voltar a casa com pontos, e explicou o reforço da defesa nos últimos minutos. "Quando empatámos o Sporting meteu o Coates na frente e tentámos explorar mais a profundidade. Não o conseguimos, mas o Sporting não criou muito perigo e só marcou de penálti", acrescentou o jogador que ainda comentou a primeira volta do Vizela: "O balanço é bastante positivo, acabamos com a primeira metade com 21 pontos que é a melhor da história do Vizela. Agora sabemos que há muito campeonato e a segunda volta é sempre mais difícil por isso temos que estar preparados".