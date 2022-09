Raphael Guzzo: «Entrámos algo receosos, o que permitiu que o Estoril ganhasse confiança»

Raphael Guzzo lamentou a derrota caseira do Vizela (0-1) ante o Estoril e lamentou que se tenha jogado pouco no segundo tempo."No fundo entrámos algo receosos, o que permitiu que o Estoril ganhasse confiança. Depois acordámos. Depois do golo começámos a jogar o nosso jogo. Tivemos um penálti, não chegámos ao empate que podia catapultar para a vitória. Na segunda parte, jogou-se muito pouco. Se queremos crescer tem de começar por nós, equipas pequenas. O que aconteceu aqui hoje… metade da segunda parte não se jogou. Se queremos de mudar a mentalidade, temos de crescer nesse aspeto", frisou em declarações à Sport TV, concluindo a ideia sobre o tempo útil de jogo."Mais uma vez digo, não serve de desculpa, devíamos ter feito mais. No geral, jogou-se pouco. Nos descontos acaba por não se jogar. Isto parte de nós. Se queremos crescer, que o nosso futebol seja reconhecido, temos de fazer mais. Para haver mais jogo, para o espetáculo ser bonito e para que os adeptos possam desfrutar", atirou Guzzo.