Raphael Guzzo: «Estamos num processo e a habituarmo-nos a este ritmo»

Raphael Guzzo reconheceu que o Vizela entrou "um pouco mal na 2.ª parte" o que valeu que o Sporting se adiantasse logo no marcador. Após a derrota em casa do campeão nacional (3-0), o médio sublinhou que as aspirações da equipa em nada mudaram.







"Fizemos uma 1.ª parte bem conseguida, podíamos ter feito golo, mas não conseguimos. Falámos disso ao intervalo, mas entrámos um pouco mal na 2.ª parte e acabámos por sofrer golos. Mas estamos num processo e a habituarmo-nos a este ritmo"."Perdemos apenas uma jornada, ainda faltam muitas e foi contra o campeão nacional. Parabéns ao Sporting!""Esperamos conseguir a permanência, pois esse é o grande objetivo da época. É nisso que estamos concentrados e vamos procurar fazê-lo o mais cedo possível".