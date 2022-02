Raphael Guzzo explica exibições da equipa: «Vizela joga com alma, paixão e vontade»

Raphael Guzzo foi um dos destaques na vitória do Vizela sobre o V. Guimarães por ter marcado o primeiro golo e o início da reviravolta no marcador. Uma exibição que mereceu a distinção de melhor jogador do dérbi pelos adeptos do clube."Quantos mais golos marcar, melhor para equipa, quando entro é com o objetivo de ajudar e dar o meu máximo e se puder continuar a marcar golos, tanto melhor", referiu o médio, que marca há dois jogos consecutivos, o que realça o bom momento que atravessa. "Procurei a sorte de estar no sítio certo para fazer os golos. É verdade que passei um período com algumas dificuldades, mas esperei tranquilo para agarrar esta oportunidade", acrescentou o jogador, que parece ter agarrado a titularidade, depois de um período de menor exuberância.O mercado de inverno trouxe mais concorrência ao sector e Guzzo até vê a chegada dos novos colegas como um fator positivo, por considerar que a concorrência tem sempre importância, pois obriga-nos a dar um pouco mais de nós mesmos nos treinos e isso melhora a competitividade da equipa, ajudando na sua evolução. Os reforços que vieram serão para ajudar na qualidade dentro do campo e na qualidade humana", sublinhou.O Vizela vem de duas vitórias consecutivas no campeonato e Raphael Guzzo entende que a equipa se tem destacado dos adversários pelo "futebol diferente" que apresenta nos relvados, principalmente pela "alma, paixão e vontade".Agora pretendem manter o nível exibicional no estádio do Bessa, frente a uma equipa "bastante competitiva e aguerrida''. Já fui treinado pelo Petit, um treinador competente, e conheço o discurso que tem para os jogadores. Sei que os vai motivar para ganhar, mas também queremos o mesmo", avisou.Raphael Guzzo falou ainda da sua forma peculiar de festejar os golos, simulando uma tacada no golfe. "Foi através do meu pai e do meu irmão, que jogam golfe. O treinador Álvaro Pacheco descobriu que eles jogam e começou a meter-se comigo, até que na época passada, marquei ao Benfica B e festejei com uma tacada de golfe. Senti que as pessoas gostaram e ficou essa imagem de marca", concluiu.