Raphael Guzzo reencontra o Chaves: «É sempre especial, mas dentro de campo o carinho está todo com o Vizela»

Pela segunda vez esta temporada, Raphael Guzzo vai reencontrar-se com o Chaves, clube onde iniciou a sua formação e pelo qual teve duas passagens enquanto sénior. Em declarações na Thinking Football Summit, este sábado, o médio reconheceu tratar-se sempre de um duelo especial."Não há como mentir. O Chaves será sempre especial é o clube da minha terra, família, dos meus amigos de toda a gente mais próxima e é sempre especial, mas dentro de campo o carinho está todo com o Vizela, porque é o clube que eu represento", afirmou, antes de lançar o jogo de terça-feira: "Não é um grupo fácil, porque apesar do FC Porto estar desfalcado tem sempre grandes jogadores, mas o nosso foco está no jogo contra o Chaves, numa excelente dinâmica e está bem na classificação, com confiança. Nós vimos de uma vitória que espero nos dê confiança para enfrentar a taça da liga e a tentar fazer o melhor possível."Numa antevisão feita lado a lado com o agora adversário João Teixeira, Guzzo garantiu que as amizades ficam fora do campo. "Temos uma grande amizade, já nos cruzamos nos clubes que representamos [Benfica e Chaves] e é bastante positivo, porque o futebol permite ter amizades como as que tenho com o João Teixeira, contudo dentro do campo não há amizades e no último duelo até acabei por ser um expulso ao fazer uma falta sobre ele", relembrou.O Vizela recebe o Chaves, esta terça-feira, pelas 20h45.