Raphael Guzzo regressa para a Taça de Portugal

Raphael Guzzo está de regresso às opções de Álvaro Pacheco para o jogo com o V. Guimarães para a Taça de Portugal. O médio cumpriu castigo no sábado e deve ser aposta para ocupar a posição mais recuada do miolo, que na derrota com o Arouca foi ocupada por Rashid. Claudemir também está recuperado e é outra possibilidade para o técnico. De resto, o plantel não teve direito a folga, uma vez que tem jogo marcado para depois de amanhã. Álvaro Pacheco optou por dar continuidade aos trabalhos no dia seguinte à derrota com o Arouca, procurando acelerar a correção de alguns aspetos coletivos que deixaram a desejar.