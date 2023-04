Rashid: «É um orgulho ficar na história do clube»

Rashid esteve em destaque com o Boavista (1-1) ao marcar o golo que garantiu o empate, num remate de belo efeito. Foi o primeiro com a camisola do Vizela, que o deixou satisfeito e com vontade de conquistar a titularidade."Foi um momento muito esperado e ainda bem que deu um ponto. Ainda por cima foi um golo bonito e especial para mim. Dá-me sempre confiança para nos sentirmos úteis e ajudar a nossa equipa", referiu."Sim, eu vi o espaço nas costas do jogador dentro da área. Foi um bom lançamento do Igor [Julião], a bola saltou quando a recebi e só pensei em rematar. Ainda bem que o fiz. Nesse dia estava confiante que ia marcar um golo e quando metemos as coisas na cabeça elas saem.""É sempre bom ouvir isso. Sei que tenho caráter e sou trabalhador e não facilito nessas coisas. Sou profissional e estou a trabalhar para ter oportunidades, mas não tem sido fácil, porque não quero ser habitual suplente. Mas estou a trabalhar para ajudar os meus colegas. Quando surgir a oportunidade, o treinador sabe que estou pronto.""Estou a trabalhar para quando a oportunidade surgir estar pronto, como aconteceu no último jogo. O treinador também sabe que pode contar comigo. Trabalho todos os dias para ter esta oportunidade.""Foi o golo ao Boavista, ainda por cima o golo 100 do Vizela na 1.ª Liga. É um orgulho ficar na história do clube.""O futebol no Iraque está a melhorar muito. Ganhou a Taça do Médio Oriente e foi muito importante. Temos agora um selecionador espanhol que foi muitos anos adjunto do Luis Enrique na seleção de Espanha. É muito competente, profissional e espero que deem tempo para trabalhar e melhorar. Estamos a ficar cada vez mais fortes, há mais jogadores na Europa nos primeiros escalões e acho que temos um bom futuro. O Iraque é uma das melhores equipas da Ásia. Estará no top seis. O objetivo é ir ao próximo Mundial e acho que temos uma boa oportunidade para lá chegar, ainda por cima com mais países a serem qualificados."