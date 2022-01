Rashid: «Tenho muita vontade de fazer parte desta família»

Rashid foi oficializado esta segunda-feira reforço do Vizela até Junho de 2023. O médio, de 30 anos, regressa ao futebol português depois de ter representado o Santa Clara, antes de se transferir para o Khorfakkan, dos Emirados Árabes Unidos, onde esteve na primeira metade da temporada. Agora espera ter o mesmo sucesso alcançado nos Açores, onde chegou a ser o capitão."As minhas expectativas são boas. Já tinha saudades de Portugal e abracei este projeto porque toda a gente fala bem do Vizela pelo bom trabalho que está a desempenhar. Tenho muita vontade de fazer parte desta família", começou por dizer o experiente jogador, convicto de que vai dar "experiência" ao plantel e será "mais um para ajudar". Rashid está bem documentado do seu novo clube, em parte pelas conversas mantidas com Schettine, que foi seu colega no Santa Clara. "Lá tínhamos uma grande equipa, mas o Schettine disse-me que esta equipa é ainda melhor, por isso as expectativas são muito boas", acrescentou."O Vizela esteve há muitos anos na 1ª Liga e ficou apenas uma temporada, mas acredito que, esta época, vamos fazer história. Vi o jogo com o Tondela e fiquei impressionado com a qualidade da equipa e com o apoio dos adeptos. Acredito que vamos viver muitas alegrias no clube", concluiu.