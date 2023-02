Samu: «11 para 11 já era difícil, com menos um mais difícil fica»

Samu não tem dúvidas de que o Vizela merecia "mais qualquer coisa" do embate contra o Benfica na noite deste sábado, em que as águias venceram por 2-0.





"Sabíamos que o Benfica, como equipa muito forte, queria entrar muito bem. Os primeiros 10 15 minutos iam ser muito importantes. Conseguimos suster a pressão e conseguimos várias oportunidades de golo e merecíamos sair na frente ao intervalo. Isso dita um pouco o que é o futebol. A eficácia faz muita diferença. Se saíssemos na frente do marcador, o jogo seria outro. No lance do golo do Benfica, há um ressalto que sobra para o Neres. Mas merecíamos mais qualquer coisa", começou por dizer o médio do Vizela."11 para 11 já era difícil, com menos um mais difícil fica. Tenho de deixar uma palavra de muito orgulho aos meus companheiros. Se continuarmos assim, teremos mais vitórias do que resultados destes."

Boas exibições mas derrotas com os grandes

"É a nossa sina. Já no ano passado tivemos bons jogos e só conseguimos um ponto na Luz. A lição é continuar e devemos continuar neste registo. Vamos ser mais felizes daqui para a frente", terminou.