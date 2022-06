Samu: «Álvaro Pacheco é um pilar importante para nós»  

Samu foi o porta-voz do grupo na primeira semana de trabalho da nova pré-temporada e é com ambição que encara mais um novo desafio da carreira."O nosso objetivo passa por fazer sempre o melhor em todos os jogos para conseguir os 3 pontos em qualquer lado. Vamos tentar o máximo possível de pontos e fazer melhor que na época passada", resumiu o médio, admitindo que a época passada serviu de aprendizagem para o grupo. "Agora temos mais experiência e alguns truques que nos podem dar mais pontos e maior conforto", acrescentou.A continuidade de Álvaro Pacheco no comando técnico também foi elogiada. "Tem-nos acompanhado desde o Campeonato de Portugal. Vai para a quarta época e é um pilar importante para nós, porque demonstra a confiança de querer fazer as coisas a longo prazo."O grupo manteve a maior parte dos jogadores da época passada e esse ponto foi também destacado por Samu. "O nosso grupo é muito forte, a maior parte dos jogadores vai continuar e será uma mais-valia para nós, à semelhança do que tem sido o projeto do Vizela, que passa por manter a base que tem trazido dos anos anteriores", concluiu.