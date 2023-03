Samu antecipa jogo com o Sp. Braga: «Cria muito jogo, mas não há equipas perfeitas»

Depois da vitória frente ao Estoril na última ronda, o Vizela volta ao ativo este sábado, agora diante do Sp. Braga. Um dérbi de grau de dificuldade elevado, mas para o qual Samu, médio do emblema vizelense, está mais do que preparado."Vamos defrontar uma equipa forte, mas a estratégia passa por continuarmos focados em nós próprios, em melhorar jogo para jogo e irmos para conquistar mais 3 pontos.": "O Sp. Braga é uma equipa forte, tem jogo posicional ofensivo muito interessante e consegue criar bastante jogo, mas não há equipas perfeitas e, como todas, tem as suas lacunas. Vamos tentar explorar no jogo da próxima jornada.": "Foi um triunfo importante, onde merecemos os 3 pontos. Esta vantagem dá um alento diferente, mas o foco é jogo a jogo e conquistar os 3 pontos.""É sempre bom receber esta visibilidade. É sinal que as coisas estão a ser bem feitas e valoriza o que fazemos.""É importante sentir o carinho deles. Senti ao longo destes anos, é importante e tem corrido tudo bem, tanto na equipa como na conexão com eles.""Coincidência não considero. Sempre tive alguns números. Este ano tardaram a aparecer, mas estão agora a aparecer. Pode ter que ver com a inversão do triângulo. Jogo mais à frente. Fico mais perto do golo e da assstência.""Um dérbi é sempre um dérbi, mas o foco é sempre igual, com o mesmo objetivo. Obviamente sabemos que é um jogo diferente, mas o foco e ambição é sempre a mesma."