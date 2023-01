Samu e o mercado de transferências: «O jogador está sempre sujeito a mudanças»

Samu tem sido um dos jogadores mais valiosos do plantel do Vizela. Os golos e as assistências acumuladas ao longo da temporada têm dado maior destaque mediático ao médio, abrindo expectativas de uma transferência. O jogador, de 26 anos, não descarta essa possibilidade, uma vez que "no futebol o jogador está sempre sujeito a mudanças", mas, por enquanto, prefere focar-se apenas no Rio Ave, o próximo adversário do Vizela. Um adversário do qual antevê dificuldades, "à semelhança do que encontrámos em Vila do Conde, na primeira volta. Espero um jogo bem disputado, com as duas equipas a querer alcançar os 3 pontos", referiu.Os dois últimos jogos em casa acabaram em vitórias robustas (ambas por 3-0, frente ao Vitória e Marítimo). Samu pretende repetir o êxito da vitória, relativizando o resultado. "Queremos repetir a dose dos últimos jogos, essencialmente conseguir os 3 pontos. Se for por 3-0 ou 1-0, o resultado não importa muito. O importante é entrar com a mentalidade certa e conquistar os 3 pontos", sublinhou o médio que atravessa um bom momento de forma. "O Samu sempre teve influência no Vizela. Agora, neste pequeno período, estão a aparecer os golos e as assistências e isso chama um pouco mais a atenção, mas a minha influência foi sempre boa. O importante é estar aqui para ajudar a equipa", concluiu.Samu falou à margem da cerimónia de entrega do troféu MPV referente ao jogo com o Marítimo. O médio foi eleito o melhor jogador numa votação destinada aos sócios e adeptos do Vizela.