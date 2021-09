Samu eleito melhor em campo frente ao Boavista

Samu, médio de 25 anos do Vizela, mostrou-se bastante feliz na receção do prémio de Melhor Jogador do Vizela da última jornada, um empate 1-1 frente ao Boavista.





"É sempre um motivo de orgulho e satisfação, e também prova que estamos a fazer um bom caminho. Quero agradecer aos meus colegas porque isto acaba por ser de toda a gente".O médio vizelense também destacou o trabalho que culminou nesta promoção à Liga Bwin, e avisou os adeptos de que vai continuar a "trabalhar todos os dias", não deixando de parte o trabalho coletivo da armada liderada por Álvaro Pacheco.Em relação à equipa ter apenas pontuado fora de casa neste campeonato, Samu admitiu que não é ideal, mas que o trabalho tem sido positivo e que o Vizela irá lutar para melhorar a cada dia, afirmando que a equipa "tem qualidade para conquistar os três pontos em qualquer campo".O jogador, que já atuou pelo Boavista no passado, fazendo apenas uma partida nos axadrezados, está contente por representar o Vizela, e considera que tem qualidade para continuar a atuar no nível mais alto do futebol português."Sim, só fiz um jogo pelo Boavista, e surgiu a oportunidade de vir para o Vizela. Penso que foi o passo certo".Por fim, Samu falou um pouco da imagem da equipa do Vizela, com especial palavra para o treinador Álvaro Pacheco, que conduziu a equipa à promoção."Eu acho que o segredo do Vizela é o grupo que temos aqui, e como o treinador diz nas antevisões dos jogos, é trabalhar todos os dias à seria, e trabalhar para melhorar no dia a seguir (...) Nós não nos focamos ao nível de ninguém. Olhamos muito para nós, e isso é mais um segredo da nossa caminhada".