Samu: «Esta última vitória deu maior tranquilidade à equipa»

Durante a presença do plantel na Thinking Football Summit, esta sexta-feira, no Pavilhão Rosa Mota - Super Bock Arena, Samu foi um dos jogadores do Vizela a falar os jornalistas, lançando a participação da equipa na Allianz Cup."O que se pode esperar do Vizela na Allianz Cup é o mesmo que temos sido no campeonato. Entrar em todos os jogos por ganhar e é isso que vamos tentar fazer. Tentar ganhar todos os jogos e passar o grupo", referiu o médio, apesar de reconhecer que o FC Porto é o claro favorito do grupo. Ainda assim, a responsabilidade é a mesma de sempre: "Sabemos que o principal foco é o campeonato, mas vamos aproveitar a Taça da Liga para continuar a nossa evolução, mas nunca entraríamos nesta competição só para nos divertirmos. Temos sempre a responsabilidade de tentar ganhar."Num balanço do campeonato até ao momento, Samu considerou que a classificação não faz jus ao que a equipa tem feito. "A pressão vinha dos pontos não estarem a corresponder às exibições. Houve alguns jogos que merecíamos ter ganho e esta última vitória dá maior tranquilidade à equipa", atirou, manifestando o desejo de voltar a vencer em casa: "Mais do que fazer as pazes com os adeptos, queremos dar a alegria aos adeptos de poderem festejar os três pontos em casa."O Vizela defronta o Chaves, na terça-feira, pelas 20h45.