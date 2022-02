Samu: «Faltou segurar a vantagem»

Samu foi a figura do jogo no regresso ao Bessa, onde se formou. O médio do Vizela marcou dois golos e registou que “faltou a equipa ter segurado mais tempo a vantagem quando esteve pela segunda vez à frente do marcador”. “Já sabíamos que o Boavista luta até ao fim, mas nós estávamos aqui para conquistar os três pontos e podíamos ser penalizados no fim”, considerou, registando que a sua equipa “teve oportunidades, mas não conseguiu marcar o golo da tranquilidade”. “É mais um ponto na nossa caminhada e o importante é somar todos os jogos”, concluiu.

Já Bracali, guarda-redes e capitão do Boavista, falou de “um certo sabor amargo” pelo empate. “A imagem do Boavista foi a que demos na 2ª parte e até podíamos ter ganho o jogo perto do fim”, registou.