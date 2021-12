Os minutos finais do jogo em Arouca foram caricatos para Samu. O médio recebeu claramente uma ordem do banco para ‘forçar’ o cartão amarelo que o deixaria de fora do jogo com o FC Porto mas o árbitro Tiago Martins não foi na ‘cantiga’, chegando mesmo a dizer isso a Samu, que ainda tentou mais duas vezes... mas em vão.