Schettine acreditou e foi o herói do Vizela: «Não há bolas perdidas»

Schettine rendeu Cassiano e ainda foi a tempo de ser o herói do Vizela, ao marcar o golo decisivo do triunfo (2-1) sobre o Tondela. "Para mim não há bolas perdidas e penso sempre que é possível fazer golo", afirmou o brasileiro, fazendo questão de dedicar o golo a Fernando Andrade, compatriota que sofreu uma lesão grave e com quem privou quando estavam ambos no Santa Clara. "Antes do jogo, falei com ele e disse que ia marcar e esse golo é para ele", frisou.





"Estou feliz pelo golo, mas muito mais pela vitória. A última época foi muito difícil para mim, mas dei a volta por cima", registou ainda Schettine.