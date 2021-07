Schettine e Nuno Moreira valem triunfo ao Vizela sobre o Moreirense

Num jogo-treino disputado na manhã deste sábado em Moreira de Cónegos, o Vizela bateu o Moreirense por 2-0. Os golos do conjunto orientado por Álvaro Pacheco foram apontados por Schettine e Nuno Moreira.





Após a eliminação na Allianz Cup frente ao Estrela da Amadora, no caso dos vizelenses, e ao Penafiel, no caso dos cónegos, as duas equipas continuam a preparar o arranque da Liga Bwin. Neste dérbi minhoto, o Vizela acabou por ser mais forte.Enquanto o Vizela começa o campeonato frente ao Sporting, no dia 6 de agosto (sexta-feira), o Moreirense tem o primeiro jogo marcado para dia 7 (sábado), com o Benfica.