Schettine e os pontos perdidos: «Mais concentração de todos»

Schettine, avançado do Vizela, colocou os visitantes em vantagem e no final estava desolado com o empate. “Infelizmente, não conseguimos a vitória. Estamos a tentar, em todos os jogos, mas voltámos a sofrer um golo no final. O campeonato é longo e as vitórias vão aparecer”, afirmou, explicando o que tem faltado nos últimos minutos: “É preciso mais concentração de todos, não é só dos defesas.”

Do lado do Famalicão, nem o golo conseguido no último minuto deixou Pêpê satisfeito. “O empate é uma injustiça. Claramente, fizemos tudo para chegar à vitória. Tivemos por cima em tudo, faltou-nos só mais um golo que esta equipa e estes adeptos mereciam”, resumiu o médio, garantindo: “Temos trabalhado para a sorte estar do nosso lado. Não tem estado, resta-nos trabalhar mais e mais.”